"Плюнул в душу": Александра Ревву затравили после череды скандалов

"Плюнул в душу": Александра Ревву затравили после череды скандалов
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне не простили артисту предательство

Знаменитый российский шоумен Александр Ревва построил головокружительную карьеру в нашей стране. Однако после старта специальной военной операции по денацификации Киева артист занял сторону украинских боевиков и спешно покинул Россию. Жители нашей страны не простили бывшему любимцу подлый поступок.

Удивительно, но несмотря на жесткие антироссийские высказывания клипы Артура Пирожкова (псевдоним юмориста-певца) продолжают крутить на музыкальных телеканалах. Недавно артист выпустил новый клип, который посвящен его знакомству с супругой Анжеликой и их роскошной жизни в Дубае.

В комментариях к видеоролику зрители предположили, что денег у опального певца осталось не так много, поэтому он вынужден выпускать новые работы для российского потребителя. Россияне отказались принимать очередной творческий продукт Александра Реввы и жестко осудили его деятельность.

В комментариях люди поражаются, как артисту хватает наглости выпускать новые хвастливые песни о роскошной жизни, когда его родственники остаются под обстрелами в Донбассе. В целом лицемерное поведение певца вызывает негодование у народа.

"Ревва всегда был клоуном и всегда раздражал. Сильнее всего, когда он показал себя лицемером, готовым плюнуть в душу своему народу.", – пишут возмущенные зрители.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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