Сериал с Козловским не пустили в прокат после громкого скандала

Сериал с Козловским не пустили в прокат после громкого скандала
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Пока Данила никак не реагировал на ситуацию

Сериал Бар "Один звонок", главная роль в котором отводится Даниле Козловскому, не выйдет на экраны – по ряду причин картина не смогла получить прокатного удостоверения.

В пресс-службе фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" сообщили журналистам, что до последнего момента ждали окончательного решения по сериалу с Козловским, однако разрешение никто не дал.

Известно, что Данила выступает в качестве продюсера ленты – он и снялся в главной роли мистического детектива, где бармен может позвонить умершему близкому. Однако не все так просто – за это по замыслу сценариста потребуется сыграть в "русскую рулетку".

Напомним, Козловский привлек внимание общественников – глава ФПБК Виталий Бородин обвинил артиста в предательстве, заявив, что тот мигрировал в Соединенные Штаты. Поводом стала сделанная в Америке фотография, выложенная в соцсети актера. Позднее Данила решил судиться с Бородиным, пытаясь доказать, что имеет исключительно российские доходы. Однако суд не усмотрел со стороны главы федерального проекта никаких нарушений.

А ранее политик Роман Худяков заявил, что скандал может светить актеру Анатолию Белому, раскритиковавшему Россию и якобы улетевшему из страны. В отношении артиста, считает общественник, давно нужно завести дело.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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