Оскандалившийся Козловский объявил об уходе из театра

Все постановки с артистом отменены

Российский актер Данила Козловский сообщил поклонникам в социальных сетях, что все спектакли с его участием, запланированные на май в Академическом Малом драматическом театре – Театре Европы отменены.

Данила не стал вдаваться в детали и обозначать причины внезапного отпуска. Лишь сообщил, что решил отдохнуть от работы по "личным обстоятельствам". Отпуск у Козловского выдастся длительным – до конца года.

Напомним, скандал с артистом начался после публикации, на которой актер отметился в Штатах, куда приехал к дочери. Тот самый пост всплыл спустя год, однако страсти разгорелись нешуточные. Патриоты обвинили Данилу в предательстве, глава ФПБК Виталий Бородин обвинил актера в дискредитации Вооруженных сил России. Взбешенный Козловский пообещал устроить судебные разбирательства.

В апреле МДТ уже переносил постановку с Данилой на неопределенный срок.