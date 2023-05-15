Оскандалившийся Козловский объявил об уходе из театра

Оскандалившийся Козловский объявил об уходе из театра
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Все постановки с артистом отменены

Российский актер Данила Козловский сообщил поклонникам в социальных сетях, что все спектакли с его участием, запланированные на май в Академическом Малом драматическом театре – Театре Европы отменены. 

Данила не стал вдаваться в детали и обозначать причины внезапного отпуска. Лишь сообщил, что решил отдохнуть от работы по "личным обстоятельствам". Отпуск у Козловского выдастся длительным – до конца года.

Напомним, скандал с артистом начался после публикации, на которой актер отметился в Штатах, куда приехал к дочери. Тот самый пост всплыл спустя год, однако страсти разгорелись нешуточные. Патриоты обвинили Данилу в предательстве, глава ФПБК Виталий Бородин обвинил актера в дискредитации Вооруженных сил России. Взбешенный Козловский пообещал устроить судебные разбирательства.

В апреле МДТ уже переносил постановку с Данилой на неопределенный срок.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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