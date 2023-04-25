С Козловским случилась истерика после лишения работы в России

С Козловским случилась истерика после лишения работы в России
Фото: Central Partnership/www.globallookpress.com
Артист намерен отомстить обидчикам

Известный актер Данила Козловский не сможет выступить на российской сценен в ближайшее время. Слухи об этой ситуации ходят разные: одни источники утверждают, что его сняли из-за политической позиции, другие говорят, то изначально вместо него были заявлены другие артисты. Тем не менее из-за отношения звезды к российской спецоперации на Украине не так давно разгорелся скандал, который был инициирован общественниками ФПБК. 

Глава организации Виталий Бородин утверждал, что якобы Козловский неоднократно высказывался против СВО, а также регулярно посещает США. Мужчина полагает, что у артиста есть двойное гражданство, но тот пытается об этом не распространяться. 

В результате разбирательств 20 апреля Малый драматический театр все же решил перенести постановку с Данилой на неопределенный срок. После этого Козловский взбесился – он решил подать в суд на Бородина из-за клеветы, из-за которой лишился работы, однако его иск был отклонен.

Отказываться от намерения отомстить обидчику артист не стал. Источники Shot утверждают, что адвокат Козловского подал новое требование, планируя и дальше действовать против общественника, пишет РИА ФАН.

Ранее в России предложили отправить Данилу Козловского в Донбасс, чтобы он пересмотрел свое отношение к российской спецоперации, сообщает телеканал "360".

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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