Козловский публично наплевал на массовую отмену своих спектаклей

Артист обвел всех вокруг пальца и вернулся на экраны

Данила Козловский, оказавшийся в 2023 году в центре скандала из-за поездки в Соединенные Штаты к дочери, столкнулся ранее с массовой отменой своих выступлений, из-за которых решил взять паузу на несколько месяцев в театральной карьере. Тогда же один из главных активистов, занимающихся поиском "опальных" творцов, обвинил Данилу в дискредитации российской армии. Однако актер умудрился найти выход из ситуации и получил главную роль.

Данила после отмены выступлений в МДТ и МХТ имени Чехова придумал, как открыть дорогу на сцену – в скором времени артист снова появится на отечественных экранах. Козловский решил снять свой собственный сериал, где главная роль, естественно, достанется герою торжества. На этот раз звезда многочисленных российских картин представит публике мистический детектив "Бар "Один звонок".

Судя по описанию, сюжет разворачивается в одном из заведений, где разливают спиртное – там главный герой связывается с покойным.







