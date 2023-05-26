Козловский вернулся в Россию после громкого скандала

Как раз к открытию своего театра

Российский актер Данила Козловкий попал под внимание медиа после поездок в Соединенные Штаты к дочери – артиста сразу обвинили в дискредитации российской армии. Из-за ситуации Данила ушел в отпуск на неопределенный срок. Все спектакли с его участием перенесли. Однако затем появились данные, что Театр Европы (МДТ) будто готов вернуть артиста на сцену.

В апреле петербургский театр понадеялся, что готов возобновить участие Козловского в постановках. Но тщетно: здание театра было опечатано, выступления с Данилой отменили. К делу подключился Роспотребнадзор, принявшийся проверять учреждение на нарушением санитарных норм. Тогда-то Данила и сообщил, что уходит в долгий-долгий отпуск.

Однако в медиа появились слухи, что Козловский вернулся в РФ – уже спустя пару дней после того, как МДТ заработал. Спектакли с героем торжества опубликованы на сайте. Правда, на первые два месяца лета Даниле там места нет. В пресс-службе МДТ сообщили журналистам, что все в силе: Козловский будет в отпуске до конца этого года.