Козловский вернулся в Россию после громкого скандала

Козловский вернулся в Россию после громкого скандала
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Как раз к открытию своего театра

Российский актер Данила Козловкий попал под внимание медиа после поездок в Соединенные Штаты к дочери – артиста сразу обвинили в дискредитации российской армии. Из-за ситуации Данила ушел в отпуск на неопределенный срок. Все спектакли с его участием перенесли. Однако затем появились данные, что Театр Европы (МДТ) будто готов вернуть артиста на сцену.

В апреле петербургский театр понадеялся, что готов возобновить участие Козловского в постановках. Но тщетно: здание театра было опечатано, выступления с Данилой отменили. К делу подключился Роспотребнадзор, принявшийся проверять учреждение на нарушением санитарных норм. Тогда-то Данила и сообщил, что уходит в долгий-долгий отпуск.

Однако в медиа появились слухи, что Козловский вернулся в РФ – уже спустя пару дней после того, как МДТ заработал. Спектакли с героем торжества опубликованы на сайте. Правда, на первые два месяца лета Даниле там места нет. В пресс-службе МДТ сообщили журналистам, что все в силе: Козловский будет в отпуске до конца этого года.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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