Подлая выходка Белого заставила Проклову ужаснуться: Несчастный человек

Подлая выходка Белого заставила Проклову ужаснуться: Несчастный человек
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитая артистка прокомментировала поступок уехавшего из России коллеги

В прошлом месяце бежавший из России в Израиль актер Анатолий Белый добился отмены гастролей московского "Ленкома". Театр должен был привести в Тель-Авив спектакль "Поминальная молитва", но директору Марку Варшаверу пришлось отменить поездку коллектива на Землю обетованную из-за угроз со стороны украинских активистов, которые увидели в Сети гневную публикацию Белого о "Ленкоме" и самой постановке.

Подлая выходка актера ужаснула заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. "Это несчастные люди. Друг другу мешать в профессии совсем убого, по-моему", – сказала 70-летняя знаменитость, отметив, что никого не осуждает. 

Актриса, считающаяся себя патриоткой, не понимает, как можно бежать за границу при наличии любого мнения по поводу происходящего. Если человеком в этом случае движет лишь материальная выгода, то значит, ему чужды нравственные ценности, считает Проклова.

Ранее "Утро.ру" уже писало о 51-летнем Анатолии Белом, который устроил травлю оставшихся в России коллег. Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал актера иноагентом (таковым официально не является) и непорядочным человеком. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Близкую России страну внезапно позвали в НАТО

В блоке совсем обнаглели

Самый популярный город Европы атакуют миллионы крыс: объявлена тревога

Объявлен режим ЧС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей