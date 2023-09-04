Подлая выходка Белого заставила Проклову ужаснуться: Несчастный человек

Знаменитая артистка прокомментировала поступок уехавшего из России коллеги

В прошлом месяце бежавший из России в Израиль актер Анатолий Белый добился отмены гастролей московского "Ленкома". Театр должен был привести в Тель-Авив спектакль "Поминальная молитва", но директору Марку Варшаверу пришлось отменить поездку коллектива на Землю обетованную из-за угроз со стороны украинских активистов, которые увидели в Сети гневную публикацию Белого о "Ленкоме" и самой постановке.

Подлая выходка актера ужаснула заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. "Это несчастные люди. Друг другу мешать в профессии совсем убого, по-моему", – сказала 70-летняя знаменитость, отметив, что никого не осуждает.

Актриса, считающаяся себя патриоткой, не понимает, как можно бежать за границу при наличии любого мнения по поводу происходящего. Если человеком в этом случае движет лишь материальная выгода, то значит, ему чужды нравственные ценности, считает Проклова.

Ранее "Утро.ру" уже писало о 51-летнем Анатолии Белом, который устроил травлю оставшихся в России коллег. Директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал актера иноагентом (таковым официально не является) и непорядочным человеком.