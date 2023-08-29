Удравший из России Белый устроил травлю оставшихся в стране коллег

Удравший из России Белый устроил травлю оставшихся в стране коллег
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Переехавший в Израиль артист помешал гастролям "Ленкома"

Московский "Ленком" готовился показать в Израиле спектакль "Поминальная молитва", однако гастроли театра сорвал бежавший на Землю обетованную актер Анатолий Белый, который до переезда состоял в труппе МХТ имени Чехова. Покинувший Россию артист был возмущен, что его коллеги собирались представить израильской публике постановку "Поминальная молитва". В своей публикации в запрещенной социальной сети он назвал спектакль спекуляцией на еврейской теме. Кроме того, Белый акцентировал внимание публики на том, что "Ленком" поддерживает действия российской армии на Украине.

После публикации Анатолия в адрес театра и его труппы стали поступать угрозы. Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, что некие активисты обещали устроить погромы, если московские актеры все-таки приедут в Израиль. В итоге Варшавер сам отменил постановку, не желая рисковать коллективом. В израильский театр должны были приехать 100 человек. 

А о Белом Варшавер не желает высказываться. Он лишь назвал позицию актера странной. Дескать, Россия дала Анатолию все, поэтому поведение его не поддается пониманию. "Он удрал из России в Израиль и спрятался там в надежде на большие заработки. Что тут еще комментировать?", – сказал директор "Ленкома".

Ранее Марк Варшавер, говоря о поступке Анатолия Белого, назвал его непорядочным человеком. Слова директора московского театра приводило "Утро.ру". 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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