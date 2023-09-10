Поргина внезапно вернулась в "Ленком" после ссоры с Варшавером

Вся труппа в сборе

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о возвращении в труппу Людмилы Поргиной, с которой у него было противостояние в медиа. Последняя нередко выступала с жалобами и претензиями в адрес главы учреждения из-за заработка, который ее решительно не устраивала.

Поргина недавно присутствовала на сборах труппы, которая будет отыгрывать спектакль "На дне" по пьесе Максима Горького. Как правило, до этого она вступала в публичную ругань с Варшавером. Последнего актриса постоянно обвиняла в том, что тот будто бы переходит ей дорогу, не давая никаких ролей. На тот момент вдова Николая Караченцова считала, что руководитель таким образом пытается мстить за резкие высказывания в медиа.

Еще одной новостью стало появление Татьяны Васильевой в труппе "Ленкома". Ей достанутся роли ныне покойной Инны Чуриковой. Как указал сам Варшавер, инициатива поступила личного от него – директор театра узнал, что прославленная артистка находится в свободном плавании. А ведь звезды такого уровня заслуживают главных ролей.

А ранее мы писали о скандале, который устроил переехавший в Израиль актер Анатолий Белый, ранее связанный с "Ленкомом".