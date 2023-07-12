Круглая сумма: раскрыт гонорар работающей в театре 8-летней внучки Караченцова

Девочка выходит на сцену "Ленкома"

Восьмилетняя внучка пошла по стопам Николая Караченцова. Оля познает актерскую профессию. Ее можно увидеть в постановке "Королевские игры" театра "Ленком". У девочки небольшая роль, но она, по словам ее отца, светится от счастья, ведь она среди талантливых артистов.

В постановке Оля произносит кульминационную фразу, поэтому обращает на себя внимание всей публики. Она получает большое удовольствие от такой работы, и, конечно, получает за нее деньги. По словам Андрея Караченцова, сына прославленного артиста, Оля получает круглую сумму – пять тысяч рублей – за один выход.

Кстати, девочка просит родителей ни в коем случае не тратить заработанные ею деньги. Внучка Николая Петровича планирует потратить гонорар самостоятельно. Родители с пониманием отнеслись к просьбе дочери. Те, кстати, поблагодарили худрука "Ленкома" Марка Варшавера за то, что тот дает дорогу таким юным актерам.

Ранее вдова Николая Караченцова разоблачила балерину Елену Дмитриеву, которая заявляла о романе с актером. Людмила Поргина уверена: женщина врет, всех водит за нос. Слова заслуженной артистки России приводило "Утро.ру".