"Плакала и просила прощения": как Поргина разобралась с любовницей мужа

"Плакала и просила прощения": как Поргина разобралась с любовницей мужа
Людмила Поргина. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Актрису не удалось поводить за нос

Еще до смерти Николая Караченцова балерина Елена Дмитриева заявляла о романе с легендарным артистом – якобы на протяжении 23 лет она успешно водила за нос Людмилу Поргину, ныне вдову Николая.

Людмила считает, что столкнулась с профессиональной фантазершей – Николай даже не был знаком со своей псевдолюбовницей. А все истории Дмитриева сочинила, просмотрев интервью Поргиной.

"Позже она предложила мне передачу с другим человеком – чтобы я на нее нападала. С ума сошла. Даже возиться с ней не буду. Сказок напридумывала, а сказать, в каком месте у Коли на лице была родина, не смогла", – ответила Поргина.

 Кстати, взбешенный Караченцов сам желал разобраться с "любовницей". Однако жена не позволила – решила, что от нервного срыва легче никому не станет. Людмила даже знает сумму, которую заплатили Елене. Дмитриева пыталась спасти репутацию впоследствии – умоляла просить и плакала, названивая в трубку. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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