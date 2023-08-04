"Кем он раньше был?": Поргина ткнула носом Варшавера после скандала с увольнением

Актриса разозлилась не на шутку

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в последнее время почти не появляется на публике. Актриса плохо себя чувствует и старается больше времени уделять здоровью.

Несмотря на то, что она часто находится на больничном, в театре "Ленком" ей продолжают платить зарплату, причем сама она считает ее маленькой – всего 40 тысяч рублей.

У Поргиной постоянные конфликты с директором театра Марком Варшавером. Недавно вдова Караченцова вновь пожаловалась на него и заявила, что он ей постоянно хамит. Тяжелая обстановка в "Ленкоме" плохо сказывается на самочувствии актрисы. Именно поэтому она заявила, что собирается увольняться.



Директор "Ленкома" Марк Варшавер иронично отметил, что если Людмила Поргина уволится, театр "Ленком" "много потеряет". При этом он не исключил, что это просто пустые слова. Сама же Поргина считает, что Варшавер незаслуженно так к ней относится.

"Кем он раньше был? Администратором! А я – любимая женщина великого Караченцова!" – заявила Поргина.

Стоит отметить, что помимо зарплаты в "Ленкоме" 74-летняя Людмила Поргина получает пенсию 17 тысяч рублей, а также доплату как заслуженная артистка в 30 тысяч рублей. Кроме того, она получает арендную плату с недвижимости.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Марию Миронову погнали из "Ленкома", в котором она проработала много лет. Поговаривали, что именно директор театра Марк Варшавер был инициатором такого решения.