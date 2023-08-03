"Бесславно удрала": после увольнения из "Ленкома" Миронова покинула Россию

"Бесславно удрала": после увольнения из "Ленкома" Миронова покинула Россию
Мария Миронова. Фото: Vadim Tarakano/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, где находится актриса

Не так давно поклонников ошарашила новость о том, что знаменитую актрису погнали из "Ленкома", которому она отдала много лет своей жизни. Позже по прессе распространились слухи о том, что могло стать причиной таких кардинальных изменений в театре. Писали, что уходу Марии Мироновой способствовал директор Марк Варшавер, который разглядел в ней соперницу.

Но звезда "Холопа" эти слухи быстро пресекла, заверив, что покинула место работы по собственному желанию. Она объяснила, что из-за массы съемок у нее просто не оставалось времени на театр. Зато теперь, кажется, у актрисы даже появилась возможность отдыхать. В своем микроблоге она рассказала поклонникам о том, что уехала из России.

Мария Миронова отправилась в Италию, где ее, как оказалось, ждало серьезное испытание. Блондинка решила избавиться от лишних килограммов и даже отправилась для этого в спецучреждение. Но долго там быть не смогла.

"Италия, думаю, страна не для аскез. Вытерпев три дня, я бесславно удрала на море", – призналась актриса. 

Теперь она наслаждается отдыхом рядом со своим ребенком: гуляет по пляжу и вкусно ест. А поклонники восхищаются новыми фотографиями своей любимицы и в комментариях напоминают ей о том, что с ее фигурой и так все хорошо. 

Стоит отметить, что в "Ленкоме", откуда ушла Мария Миронова, уже давно не спокойно. Особенно критикует руководство театра Людмила Поргина. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Марк Варшавер ответил на жалобы актрисы.

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