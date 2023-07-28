"Бедняга, два дома в Болгарии": Варшавер высмеял притворившуюся нищей Поргину

Актриса продолжает получать деньги от театра, руководство которого так не любит

В последнее время актриса Людмила Поргина не выходит на сцену театра "Ленком" и не снимается в кино. Вдова Михаила Караченцова занимается своим здоровьем и старается больше отдыхать.

На днях актриса сделала заявление о том, что в "Ленкоме" ей не дают никакие роли и держат в массовке для галочки. Поэтому она не исключает варианта увольнения. В таком случае вдова Караченцова лишится зарплаты в 40 тысяч рублей. Для любого пенсионера это внушительная сумма, гораздо больше прожиточного минимума. Но для привыкшей к роскошной жизни Поргиной такая зарплата показалась даже маленькой.

Напомним, Людмила Поргина получает пенсию в размере 50 тысяч рублей, а также зарплату в театре "Ленком" и деньги с аренды недвижимости в Москве. Помещение площадью 400 кв м на Тверской Николаю Караченцову отписал экс-мэр Москвы Юрий Лужков в качестве финансовой помощи после аварии.

В "Ленкоме" посчитали, что доходы Поргиной к настоящему моменту переваливают за 100 тысяч рублей в месяц, Кроме того, у нее есть недвижимость за границей.

"У нее два дома в Болгарии. На такие "скромные деньги" она и живет. Вот уйдет из театра, даже не знаю, как ей, бедняге, выжить? Жалко ее", – словно поиздевался над Людмилой Поргиной директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Также он напомнил, что Поргина постоянно сидит на больничном.