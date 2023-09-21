Конгресс США отказал Зеленскому в выступлении

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Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом. Политик сослался на крайне плотный график представителей законодательной ветви.
Маккарти при этом подчеркнул, что президент Украины ранее выступал в Конгрессе, обращаясь к нему в конце прошлого года. На тот момент спикером палаты представителей выступала демократ Нэнси Пелоси, решившая до этого запомниться избирателям поездкой в Тайвань.
Маккарти, однако, уже сообщил, что будет требовать от Зеленского отчета по полученной от Вашингтона военной помощи, а также готов выслушать от того дальнейшие действия и планы Киева. Спикер подчеркнул, что больше не собирается давать Зеленскому гарантии по финансовой поддержке Украины в дальнейшем.
"Думаю, самое лучшее – сесть с ним и пробежаться по вопросам. Каков план победы, где мы сейчас находимся на полях сражения, каковы вопросы ответственности – об этом хотят знать многие участники", – высказался Маккарти.
Белый дом уже сделал в Конгресс запрос в Конгресс по выделению дополнительной помощи для Киева в размере 24 млрд долларов. Однако республиканская партия потребовала от Байдена отозвать запрос – с начала украинского конфликта Соединенные Штаты уже выделили Украине 110 миллиардов долларов.
Ранее "Утро" рассказывало, что выступление в Генеральной Ассамблее ООН украинский президент начал с требования исключить Российскую Федерацию из состава Совбеза.
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