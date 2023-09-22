Стало известно об истерике Зеленского в США

Лидер не сдерживал эмоций

Президента Украины Владимира Зеленского невероятно задело, что его не пригласили на саммит G20 в сентябре. Такое решение приняла Индия, но президент сделал свои выводы, сообщает Bloomberg.

У Зеленского случилась настоящая истерика, поскольку он посчитал, что это является подтверждением ограничения поддержки со стороны США. Он полагает, что после выборов 2024-го года Украина и вовсе может получать меньше помощи.

"Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален", – приводит перевод статьи "Радио 1".

Источники утверждают, что отношение к Киеву на Западе и правда начало меняться. К примеру, многие обсуждают, как долго сможет продержаться Зеленский до капитуляции.

Ранее стало известно, что глава Украины отправился с рабочим визитом в Канаду – он стал для него первым с начала СВО, указывает телеканал "360".