Лавров отжег на саммите ООН: шутил и веселился

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Глава российского МИД Сергей Лавров находится в Нью-Йорке. Дипломат проводит деловые встречи, а ранее выступил на Совбезе ООН. И хотя российским представителям в США не рады – американцы изо всех сил строили препятствия при выдаче виз – отсутствие гостеприимства нисколько не смущает российского министра.
Как сообщают СМИ, Лавров пребывает в Нью-Йорке в хорошем расположении духа. Иногда он позволяет себе веселое поведение, бросая шутки в адрес журналистов или просто высказываясь о текущей политической ситуации.
К примеру, дипломат посмеялся над российскими представителями СМИ, которые прибыли на мероприятие.
"Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров", – приводит его слова URA.RU.
Смысл шутки заключается в том, что в этом году США разрешили российским журналистам перемещение только в радиусе 25 миль от Генассамблеи ООН, что составляет около 40 км, поясняет Радио 1.
Затем в беседе с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом на вопрос как дела в России он отжег, начав с шутки о санкциях, наложенных на страну.
"Все хорошо, только от изоляции страдаем", – сыронизировал Лавров, сообщает RT.
Представитель ЛАГ поддержал тон разговора, отметив, что именно поэтому в переговорную к министру стоит огромная очередь.
Ранее на Генассамблее ООН выступил президент Украины Зеленский. В этот момент российский представитель находился в зале. Его реакция на заявления украинского лидера о России попала на видео.
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