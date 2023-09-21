Лавров отжег на саммите ООН: шутил и веселился

Министр не скрывал своего благоприятного настроя

Глава российского МИД Сергей Лавров находится в Нью-Йорке. Дипломат проводит деловые встречи, а ранее выступил на Совбезе ООН. И хотя российским представителям в США не рады – американцы изо всех сил строили препятствия при выдаче виз – отсутствие гостеприимства нисколько не смущает российского министра.

Как сообщают СМИ, Лавров пребывает в Нью-Йорке в хорошем расположении духа. Иногда он позволяет себе веселое поведение, бросая шутки в адрес журналистов или просто высказываясь о текущей политической ситуации.

К примеру, дипломат посмеялся над российскими представителями СМИ, которые прибыли на мероприятие.

"Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров", – приводит его слова URA.RU.

Смысл шутки заключается в том, что в этом году США разрешили российским журналистам перемещение только в радиусе 25 миль от Генассамблеи ООН, что составляет около 40 км, поясняет Радио 1.

Затем в беседе с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом на вопрос как дела в России он отжег, начав с шутки о санкциях, наложенных на страну.

"Все хорошо, только от изоляции страдаем", – сыронизировал Лавров, сообщает RT.

Представитель ЛАГ поддержал тон разговора, отметив, что именно поэтому в переговорную к министру стоит огромная очередь.

Ранее на Генассамблее ООН выступил президент Украины Зеленский. В этот момент российский представитель находился в зале. Его реакция на заявления украинского лидера о России попала на видео.