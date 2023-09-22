Польша вынесла окончательный вердикт отношениям с Украиной

О примирении речи не идет

Варшава и Киев в последнее время переходят от теплого сотрудничества к жесткой конфронтации. Причина – экспрот украинского зерна, которого так отчаянно пытаются добиться украинцы, и которому так сильно сопротивляются поляки.

Президенты двух стран даже не стали встречаться друг с другом во время визита Зеленского в США. На это представитель Польши Анджей Дуда заявил, что не хочет общаться с коллегой под прицелами камер – он намеревается переговорить с ним с глазу на глаз, "как два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации".

Зеленский, в свою очередь, на вопрос журналистов, боится ли Украина потерять поддержку Польши указал, что "очень благодарен польскому народу, польскому обществу". Больше ничего по теме он не произнес.

Глава МИД Польши был более конкретен в своих заявлениях. В соцсетях он написал, что текущий курс Киева является крайне оскорбительным для Варшавы. Более того, это очень вредоносно и болезненно для поляков.

"Трудно предположить, что это быстро забудется. <...> Потребуется титаническая работа, чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинских властей", – вынес он окончательный вердикт отношениям с Украиной.

Больше всего поляков задело, что украинцы начали сравнивать их страну с Россией. В результате многие люди начали пересматривать свое отношение к соседней стране, ее народу и происходящему на Украине конфликту.

Ранее Дуда заявил, что Польша не будет передавать ВСУ оружие, которое было куплено для укрепления обороноспособности польской армии, сообщает RT. По его словам, такие важные ресурсы нельзя отдавать "кому угодно".

По данным "Свободной прессы", сейчас в страну поставляются новые американские танки Abrams, системы ПВО Patriot и HIMARS, которые идут из США и Южной Кореи.