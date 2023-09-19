Польша высмеяла Украину после зерновой ссоры

В Варшаве не верят, что украинцы могут их наказать

Польша не боится последствий со стороны ЕС или Всемирной торговой организации за свое решение ввести запрет на украинские сельскохозяйственные товары, заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус. Его слова приводит Euractiv.

По словам чиновника, действительным проявлением солидарности со стороны Евросоюза стало бы решение разрешить поставки украинского зерна во все европейские страны, а не только в близкие к Украине. Он отметил, что Польше пришлось принять запрет для защиты своих фермеров, которые могут серьезно пострадать из-за обвала цен, если ресурс из соседнего государства поступит на рынок.

Телус заявил, что Варшава совершенно не переживает по поводу ответных мер со стороны ЕС и ВТО, поскольку, по его словам, для этого нет правовой основы.

"Я слышал, что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно", – высмеял он планы Украины.

Ранее между странами произошла зерновая ссора. Киев подал иск в ВТО из-за решения Польши, Венгрии и Словакии запретить ввоз украинской сельхозпродукции. Как заявили в Минэкономики страны, на этот шаг пошли, чтобы доказать, что "отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров".

До этого поляки заявили, что придумали месть для Украины.