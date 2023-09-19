В Польше придумали суровую месть для Украины: ответят по заслугам

В Польше придумали суровую месть для Украины: ответят по заслугам
Фото: www.unsplash.com
Политика незалежных многим надоела

Западные страны стараются создать видимость консолидации вокруг украинского государства и на каждом шагу судачат о своей готовности в любых вопросах поддерживать киевский режим. Однако на самом деле ситуация обстоит далеко не так радужно. Некоторые европейские страны весьма недовольны действиями Киева. Например, в Польше даже придумали, как приструнить распоясавшуюся Незалежную.

Конфликт возник на фоне разногласий из-за поставок украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Для многих местных фермеров появление на рынке украинской продукции, которую Киев готов продавать за бесценок, привело к трагедии. Люди потеряли возможность зарабатывать и с ненавистью взирают на Украину. Так, после снятия эмбарго на украинскую сельхозпродукцию запрет на ее ввоз в одностороннем порядке ввели Польша, Венгрия и Словакия.

Киев молчать не стал и заявил, что в таком случае может запретить ввоз на Украину продуктов из этих стран. Такая наглость поразила польского политика Славомира Менцена. Он придумал суровую месть для обнаглевших украинцев.

В социальных сетях государственный деятель заявил, что Варшаве пора задуматься о том, чтобы перекрыть Киеву поставки западного оружия – как известно, именно Польша играет в этом вопросе ключевую роль. Очевидно, что такое наказание станет роковым для Незалежной, которая живет исключительно за счет поддержки Запада.

К слову, ранее Польша нанесла подлый удар по россиянам.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник

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