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Западные страны стараются создать видимость консолидации вокруг украинского государства и на каждом шагу судачат о своей готовности в любых вопросах поддерживать киевский режим. Однако на самом деле ситуация обстоит далеко не так радужно. Некоторые европейские страны весьма недовольны действиями Киева. Например, в Польше даже придумали, как приструнить распоясавшуюся Незалежную.
Конфликт возник на фоне разногласий из-за поставок украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Для многих местных фермеров появление на рынке украинской продукции, которую Киев готов продавать за бесценок, привело к трагедии. Люди потеряли возможность зарабатывать и с ненавистью взирают на Украину. Так, после снятия эмбарго на украинскую сельхозпродукцию запрет на ее ввоз в одностороннем порядке ввели Польша, Венгрия и Словакия.
Киев молчать не стал и заявил, что в таком случае может запретить ввоз на Украину продуктов из этих стран. Такая наглость поразила польского политика Славомира Менцена. Он придумал суровую месть для обнаглевших украинцев.
В социальных сетях государственный деятель заявил, что Варшаве пора задуматься о том, чтобы перекрыть Киеву поставки западного оружия – как известно, именно Польша играет в этом вопросе ключевую роль. Очевидно, что такое наказание станет роковым для Незалежной, которая живет исключительно за счет поддержки Запада.
К слову, ранее Польша нанесла подлый удар по россиянам.
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