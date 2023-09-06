Польша послала Путину предупреждающий сигнал

Журналисты расшифровали намек Варшавы

Наращивание Польшей своих оборонных возможностей на границе является четким предупреждением российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет британское издание Express.

В минувший вторник Варшава объявила, что планирует приобрести еще шесть батарей системы противоракетной обороны "Патриот". Подписать контракт планируют в самое ближайшее время – в период Международной торговой выставки оборонной промышленности в стране, которая намечена на 8 сентября.

Польские власти в объявлении заявили, что новая военная техника станет частью "верхнего звена" противовоздушной обороны Польши и приведет к "резкому увеличению" боевых возможностей. Также в стране хотят заказать устройства, которые позволят военным наносить удары на расстоянии 200 км.

Такое решение было принято после заявления США о подготовке визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. По их сведениям, КНДР планирует продать российской стороне вооружения. В Москве информацию о приезде главы Северной Кореи не подтверждали.

Ранее поляки обиделись из-за принятого в пользу России решения.