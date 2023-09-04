Поляки и их союзники обиделись из-за принятого в пользу России решения

Поляки и их союзники обиделись из-за принятого в пользу России решения
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) проигнорировала возмущения представителей Польши и стран Балтии

Накануне в столице Бельгии состоялось заседание генеральной ассамблеи ЕКВ, на которое были приглашены представители России (Всероссийской федерации волейбола), что крайне возмутило поляков и их союзников. Несогласные с участием русских в мероприятии выступили с рядом заявлений. 

Так, президент Федерации волейбола Польши Себастьян Свидерски напомнил общественности об отстранении участников из России и Белоруссии от соревнований. Мол, на заседании нельзя присутствовать не ведущим активную деятельность клубам. В качестве протеста поляки бойкотировали данное мероприятие ЕКВ.

Похожие заявление сделали представители федераций из Эстонии, Литвы, Латвии и Украины. Дескать, присутствие российской делегации на заседании ЕКВ неприемлемо, поэтому не станем в нем участвовать. Впрочем, об их решении представители Европейской конфедерации волейбола на сайте даже не упомянули, что может говорить о безразличии к обидам полякам и их союзников.

Ранее было озвучено наказание для украинки, которая выкрикнула националистический лозунг на чемпионате мира по легкой атлетике. Что может ждать получившую золотую медаль прыгунью Ярославу Могучих, писало "Утро.ру". 

Источник: sportbox.ru ✓ Надежный источник
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