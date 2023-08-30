Озвучено наказание для украинки за националистический лозунг на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о поступке спортсменки

На чемпионате мира по легкой атлетике этого года произошел скандал. Получившая золотую медаль украинка Ярослава Могучих выкрикнула националистический лозунг, что запрещает Всемирная легкоатлетическая ассоциация. 21-летняя спортсменка должна была понести суровое наказание за нарушение правил, но, видимо, на это решили закрыть глаза.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что единственное наказание, которое может понести Могучих – это устный выговор. Мол, погрозят пальцем и все, и то лишь для видимости. Как считает спортсмен, если бы это позволили себе участники других "неправильных" стран, то дисквалификация не заставила бы себя долго ждать.

Васильев не видит ничего удивительного в двойных стандартах, ведь это далеко не первый случай, когда на выходки участников Украины не реагируют должным образом. По мнению чемпиона, в скором времени олимпийское движение просто перестанет существовать, и будет создано новое с другими людьми.

Ранее Дмитрий Васильев высказалась о бегстве Елены Исинбаевой из России. Спортсмен хочет верить, что прыгунья сделала необдуманные заявления, поскольку верит: она патриотка своей страны. Подробнее об этом писало "Утро.ру".