Посмел обнять россиянина: украинского боксера затравили из-за одного фото

Спортсмен даже удалил страницу в соцсетях из-за хейтеров

Долгие годы украинский боксер Иван Редкач терпел выпады от коллег – пока в 2022 году его репутация окончательно не подорвалась из-за поведения соотечественников. Все произошло из-за совместного фото с полутяжем Дмитрием Биволом.

На том самом снимке боксеры стоят, обнявшись. Фотография оказалась "провокационной" для многих пользователей из Украины. Редкач даже был вынужден оправдываться: спортсмен заявил, что разделяет спорт и политику. А такой подход обязывает уважать всех коллег, проливающих на занятиях кровь и пот.

"Не нужно путать баню с вахтой! – высказался Редкач.

Заявление Редкача не встретили поддержки среди соотечественников, которые начали обвинять спортсмена чуть ли не в предательстве. А в скором времени боксер столкнулся с травлей, пишет "Советский спорт". Иван даже был вынужден удалить страницу в социальных сетях.

Позднее на ситуацию отреагировал и Бивол, заявивший, что уважает коллегу из Украины. Последний выступил с еще одним заявлением, указав, что паспорт не менял – и напоследок порекомендовал хейтерам "отдыхать".