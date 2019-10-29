У петербургского полутяжа Бивола на профессиональном ринге не было ни одного поражения

Чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила звание суперчемпиона планеты Об этом сегодня сообщил менеджер боксера Вадим Корнилов.

Он добавил, что вручение титула пройдет в ближайшее время, пишет ТАСС.

Уроженец киргизского города Токмак 12 октября в Чикаго победил представителя Доминиканы Ленина Кастильо, защитив статус регулярного чемпиона мира WBA. Теперь на счету Бивола 17 побед, из которых 11 завершились нокаутом. У 28-летнего россиянина нет ни одного поражения.