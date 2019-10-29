Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянина удостоили звания суперчемпиона мира по боксу

У петербургского полутяжа Бивола на профессиональном ринге не было ни одного поражения

Чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила звание суперчемпиона планеты Об этом сегодня сообщил менеджер боксера Вадим Корнилов.

Он добавил, что вручение титула пройдет в ближайшее время, пишет ТАСС.

Уроженец киргизского города Токмак 12 октября в Чикаго победил представителя Доминиканы Ленина Кастильо, защитив статус регулярного чемпиона мира WBA. Теперь на счету Бивола 17 побед, из которых 11 завершились нокаутом. У 28-летнего россиянина нет ни одного поражения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей