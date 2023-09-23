"Угроза номер один": в США рассказали о заговоре на Украине

Ситуация в стране накалена до предела

Эксперты из разных стран мира продолжают внимательно следить за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. При этом многие специалисты сходятся во мнении, что дни киевского режима сочтены. При этом самая печальная участь ждет нынешнего руководителя Украины Владимира Зеленского. Например, в США считают, что против главы страны зреет заговор.



Своим прогнозом по поводу судьбы пана президента поделился американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Опытный американский эксперт уверен, что уже в ближайшее время Зеленский может быть свергнут собственными военными. Риттер отметил, что обманутые и преданные президентом командиры ВСУ давно точат зуб на лидера страны.

"Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности", – сказал специалист.

Риттер пояснил, что украинские военные винят Зеленского в том, что армия Незалежной понесла невосполнимые потери и фактически оказалась обескровлена. Именно бездарная политика президента привела к такому плачевному результату.



К слову, ранее Владимир Зеленский устроил истерику в США.

