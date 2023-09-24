The Spectator: Зеленский теряет поддержку Запада из-за своей неблагодарности

Союзники считают украинского лидера "утопающим человеком"

Поведение, которое демонстрирует украинский лидер Владимир Зеленский, может отрезать Киев от военной и экономической поддержки, указывают на Западе. После публичных всплесков и исков против Польши, которая выступала главным сторонником Украины на Западе, администрация Зеленского оказалась в "серьезном переплете".

Для польской администрации и правой правящей партии "Право и справедливость" запрет на продажу и украинского зерна имеет принципиальное значение в предвыборной кампании. Популисты в Варшаве пытаются продемонстрировать защиту сельскохозяйственной отрасли от потока дешевого иностранного зерна.

В ходе выступления на Генассамблее ООН польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с "утопающим человеком", которого нужно спасти, однако не ценой собственных усилий: если вцепиться в него и подать руку, он может "утянуть за собой на дно".

Как пишет The Spectator, Запад, оказывающий Украине помощь, ожидает от нее благодарность. Взамен же Киев грозит судебным преследованием одному из своих главных союзников.

"Мы так много сделали для этих людей, и именно так они отплатили нам за доброту – подали на нас в суд в ВТО?" – говорится в материале.

Теперь, пишет автор материала, Украина должна доказать, что произошедшее не должно убедить Кремль в существующих разногласиях между Киевом и Западом, которые могли бы ударить по позициям первого в военном конфликте. Поэтому Зеленский обязан "сократить ненужное позерство и смягчить вредную риторику".