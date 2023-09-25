Появились подробности скандала с Зеленским в Канаде

Президент Украины рукоплескал бойцу СС

"Позор еврейского народа" – именно так в Сети называют президента Украины, этнического еврея Владимира Зеленского, который во время официального визита в Канаду рукоплескал престарелому бойцу СС в парламенте страны. Резонансное дело получило новые подробности.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который горячо приветствовал своего украинского коллегу и, стоя рядом с ним, также аплодировал 98-летнему нацисту, поспешил скинуть с себя ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства заявил, мол ни он сам, ни делегация Владимира Зеленского не имели отношения к приглашению в парламент ветерана СС. По мнению политика, вина за произошедшее лежит на спикере законодательного органа.

Меж тем, интернет-издание "Подмосковье сегодня" уточняет, что ранее, извиняясь перед еврейской общиной за чествование нацистского преступника, спикер парламента Канады отметил, что бойца СС пригласили по инициативе Джастина Трюдо.

Так или иначе, самого Владимира Зеленского никак не смутила биография солдата пехотной дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка. В парламенте Канады "почетного гостя" представили как бойца Первой украинской дивизии, которая, как напоминает "Радио 1", воевала на стороне Германии.