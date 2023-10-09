Пентагон готов отказаться от танков Abrams из-за Украины - СМИ

Пентагон готов отказаться от танков Abrams из-за Украины - СМИ
Sgt. John Schoebel/www.globallookpress.com
И заняться разработкой оружия будущего для конфликтов на суше

Американца могут отказаться от танков M1 Abrams и остановить свой выбор на более безопасном и компактном варианте – беспилотной технике, которая проявляет свою "живучесть" на полях в ходе действий в украинском конфликте, пишет Asia Times.

Издание ссылается на исследование Научного совета армии США, который рекомендует переходить к беспилотной технике для доминирования в сухопутных сражениях 2040-х годов. Для этого Пентагон должен заняться созданием модификации действующих "Абрамсов" – оснастить их пушкой большего калибра, а также гиперзвуковым вооружением.

Старый вариант же требует обширной логистики, огромных запасов керосина и широкомасштабной материально-технической базы. Белый дом ранее указывал, что первая партия "Абрамсов" уже оказалась на Украине, всего американцы намерены передать ВСУ более трех десятков единиц указанной модели.

Однако в Киеве не считают, что такие подарки изменят ситуацию на поле боевых действий и позволят перехватить инициативу. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что такие танки "долго не живут", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". А в России подчеркивали, что эти танки "прекрасно горят".

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявлял, что партия отправленных танков позволит Киеву "вернуть территории".

Источник: Asia Times ✓ Надежный источник
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