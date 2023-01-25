Байден рассекретил реальную причину поставок танков Украине

Лидер допустил нападение ВСУ на российские территории

США приняли официальное решение передать ВСУ 31 танк M1 Abrams. Такое заявление сделал президент Джо Байден во время срочного выступления о поставке вооружений Украине.

Глава страны раскрыл настоящую причину, почему Вашингтон пошел на такой шаг. Он выразил надежду, что танки помогут Киеву вернуть утраченные ранее территории.

"Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России,… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым – это Украина", – заявил Байден.

Президент отметил, что этим высказыванием американцы не указывают украинцам, куда они должны наносить удары.

По его словам, в ближайшее время ожидается усиление наступления ВС РФ в зоне СВО. И в этом контексте действия США не представляют угрозы для России.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно – это не борьба против России, это борьба за свободу, мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно",

– подытожил президент.

Другие западные государства тоже объявили об отправке танков Украине. По слухам, Берлин дал согласие на передачу "Леопардов" только после того, как договорился, что Вашингтон примет аналогичное решение. Об этом Шольц якобы последние несколько месяцев вел ожесточенные споры с Байденом.