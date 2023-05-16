Кадыров на танке сделал предупреждение Зеленскому

Кадыров на танке сделал предупреждение Зеленскому
Фото: соцсети
Лидер опробовал новую военную технику в деле

Глава Чечни Размзан Кадыров опубликовал новый пост в своем Telegram, в котором сделал предупреждение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Политик показал модернизированный танк Т-72, пригрозив въехать на нем в столицу Украины.

Он заявил, что новая техника представляет собой "настоящую мощь", которая в разы превосходит по своим характеристикам M1 Abrams, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"С комфортом и удобством Майбаха. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость", – указал Кадыров.

По его словам, любая атака на таком танке – "одно удовольствие". В дополнение к нему идут угрожающий внешний вид, который точно запомнит противник, передает телеканал "360".

Источник: Telegram
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