По имеющимся данным, убиты десятки ни в чем не повинных людей

Затянувшийся на территории украинского государства и освобожденных земель конфликт, продолжается. Незалежные боевики ни в чем себе не отказывают и продолжают терроризировать мирных граждан. Страшная информация о произошедшем под Херсоном появилась в распоряжении журналистов.



Так, корреспонденты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщают, что в Херсонской области боевики устроили настоящую кровавую баню. Известно, что речь идет об убийцах-националистах из "Правого сектора*"*.



По предоставленным данным, в поселке Снигиревка, который находится на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, были убиты 22 мирных жителя. Людей лишили жизни из-за их пророссийской позиции. Несчастных расстреляли. Отдельно подчеркивается, что все жертвы убийц были украинскими гражданами, которые выступали с пророссийских позиций.



Информация о страшной расправе появилась только сейчас, однако массовое убийство произошло несколько недель назад, 13 сентября. Будет ли международное сообщество каким-то образом реагировать на военное преступление, покажет время.



К слову, ранее бывший агент британской разведки заявил, что Украина окончательно выбьется из сил уже зимой.



*террористическая организация запрещена на территории России.