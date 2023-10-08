Боевики устроили кровавую расправу над мирными жителями под Херсоном – источник

Боевики устроили кровавую расправу над мирными жителями под Херсоном – источник
Фото: www.unsplash.com
По имеющимся данным, убиты десятки ни в чем не повинных людей

Затянувшийся на территории украинского государства и освобожденных земель конфликт, продолжается. Незалежные боевики ни в чем себе не отказывают и продолжают терроризировать мирных граждан. Страшная информация о произошедшем под Херсоном появилась в распоряжении журналистов.

Так, корреспонденты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщают, что в Херсонской области боевики устроили настоящую кровавую баню. Известно, что речь идет об убийцах-националистах из "Правого сектора*"*.

По предоставленным данным, в поселке Снигиревка, который находится на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, были убиты 22 мирных жителя. Людей лишили жизни из-за их пророссийской позиции. Несчастных расстреляли. Отдельно подчеркивается, что все жертвы убийц были украинскими гражданами, которые выступали с пророссийских позиций.

Информация о страшной расправе появилась только сейчас, однако массовое убийство произошло несколько недель назад, 13 сентября. Будет ли международное сообщество каким-то образом реагировать на военное преступление, покажет время.

К слову, ранее бывший агент британской разведки заявил, что Украина окончательно выбьется из сил уже зимой.

*террористическая организация запрещена на территории России.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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