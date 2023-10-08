Собчак взбесила народ признанием о "второй Отчизне": "Где теплее, там и Родина"

Собчак взбесила народ признанием о "второй Отчизне": "Где теплее, там и Родина"
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение телеведущей сильно раздражает россиян

Ксения Собчак славится тем, что за словом в карман не лезет и всегда готова высказывать свое мнение, не боясь реакции. Так, настоящий фурор в информационном пространстве вызвали слова блондинки в шоколаде о "второй Родине".

Собчак объявила, что ее сердце разрывается из-за происходящего в Израиле – именно эту страну она считает своей второй Отчизной. Как известно, сейчас на Святой земле обострился конфликт, который годами длится между израильтянами и палестинцами.

Неудивительно, что счастливая обладательница израильского паспорта решила публично поддержать Тель-Авив. Дабы пост был более пронзительным и душевным, Ксения сопроводила его жуткой историей об обнаженной девушке, которая, по информации Собчак, была брошена в машину арабских боевиков.

"Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине – плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу", – написала Собчак.

Стоит отметить, что публикация телеведущей вызвала волну негодования у пользователей социальных сетей. Люди обратили внимание, что в словах Ксении есть намек на якобы заинтересованность Москвы в разразившемся конфликте.

"Где теплее, там и Родина", "Опять Россия виновата", "Тоже прочитал и в шоке, снова Россия виновата", "Какие же мы всемогущие", – отмечают раздраженные пользователи Сети.

К слову, ранее Собчак рассказала о попавшей в западню в Израиле певице Глюкозе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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