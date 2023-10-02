Бородина набросилась на Собчак: "Ты откровенно врешь!"

Бывшие коллеги продолжают скандалить на глазах у публики

Ксению Бородину и Ксению Собчак часто называют заклятыми подругами. Долгие годы общественность с любопытством наблюдала за напряженными отношениями и перепалками знаменитостей во время их совместной работы на проекте "Дом-2". И хотя ведущие уже давно не делят место на "лобном", с тех пор мало что изменилось.

На первый взгляд может показаться, что светские львицы уже настолько много раз поругались, что теперь делить им попросту нечего. Однако недавно между бывшими коллегами разгорелся очередной скандал. Все началось с безобидного комментария, который Бородина оставила под одним из снимков Собчак. Брюнетка раскритиковала новый образ блондинки, заявив, что раньше та одевалась лучше. Журналистка не смогла пропустить упрек мимо ушей и буквально объявила оппонентке войну.

Вот уже месяц Собчак и Бородина не перестают ругаться. Пока первая атакует бывшую коллегу многочисленными подколами и провокационными снимками с ее участием, та изо всех сил старается отбиваться от нападок, отвечая тем же. А накануне публичный скандал вышел на новый уровень.

Собчак снова поддела оппонентку, обвинив ее в предательстве подруги – блогерши Елены Блиновской. По мнению журналистки, Бородина отвернулась от приятельницы после скандала, хотя раньше была с ней очень дружна. Брюнетка не стала игнорировать обвинения бывшей коллеги и набросилась на нее в своем блоге.

"Ты откровенно врешь, мне это не нравится. Хочу, чтобы люди знали правду", – заявила Ксения Бородина.



Бородина заявила, что продолжает поддерживать своих друзей, но не в публичном поле. А свою оппонентку телеведущая попросила "не переносить свои косяки на других". Вероятно, таким образом светская львица намекнула на скандальную историю с арестованными бывшими подчиненными Собчак.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Собчак отомстила Бородиной после позорного компромата.