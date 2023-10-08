Певица Глюкоза в западне в Израиле: прячется с семьей в бомбоубежище

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Серьезное обострение палестино-израильского конфликта, которое началось несколько дней назад, уже отразилось на жизни российских знаменитостей. Так, стало известно, что популярная певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Ионова) застряла в Израиле.
Более того, вместе с артисткой в западню попала вся ее семья – муж Александр Чистяков и дети. Семейство планировало посетить концерт британского музыканта Бруно Марса. Однако долгожданная семейная поездка обернулась страшными последствиями. О том, что происходит с Глюкозой, рассказала ее близкая подруга, телеведущая Ксения Собчак.
В социальных сетях журналистка сообщила, что певица вместе с семьей вынуждена прятаться в одном из бомбоубежищ Израиля. Там Наталья с мужем и детьми находится уже второй день. Собчак также разместила фотографию с изможденной Натальей и ее родственниками.
Ксения отметила, что аэропорты в Израиле продолжают работать, так что уже завтра артистка и ее семейство планируют вернуться на родину в Россию.
К слову, совсем недавно Глюкоза радовала публику жаркими откровенными снимками.
Премьер пообещал Газе заплатить цену, которую та "никогда не знала"
Других вариантов у Киева уже не остается