Певица Глюкоза в западне в Израиле: прячется с семьей в бомбоубежище

Поездка на концерт обернулась бедой

Серьезное обострение палестино-израильского конфликта, которое началось несколько дней назад, уже отразилось на жизни российских знаменитостей. Так, стало известно, что популярная певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Ионова) застряла в Израиле.



Более того, вместе с артисткой в западню попала вся ее семья – муж Александр Чистяков и дети. Семейство планировало посетить концерт британского музыканта Бруно Марса. Однако долгожданная семейная поездка обернулась страшными последствиями. О том, что происходит с Глюкозой, рассказала ее близкая подруга, телеведущая Ксения Собчак.



В социальных сетях журналистка сообщила, что певица вместе с семьей вынуждена прятаться в одном из бомбоубежищ Израиля. Там Наталья с мужем и детьми находится уже второй день. Собчак также разместила фотографию с изможденной Натальей и ее родственниками.





Ксения отметила, что аэропорты в Израиле продолжают работать, так что уже завтра артистка и ее семейство планируют вернуться на родину в Россию.



К слову, совсем недавно Глюкоза радовала публику жаркими откровенными снимками.

