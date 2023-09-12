Певица Глюкоза показала восхитительные формы в бикини

Певица Глюкоза показала восхитительные формы в бикини
Певица Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Невеста" порадовала поклонников пикантными снимками

37-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, остается в отличной форме. Артистка не раз рассказывала, как ей удается сохранять стройность. По словам знаменитости, достигать красоты помогает полезная еда и отказ от сахара. Правда, строгие ограничения в питании артистка не приемлет. Сейчас певица весит примерно 50 килограммов.

В очередной раз оценить фигуру Глюкозы поклонники смогли, когда артистка опубликовала в популярной социальной сети снимок, на котором позирует в слитном красно-синем купальнике с вырезом на груди возле бассейна. Кадр взбудоражил фанатов настолько, что они не смогли молчать. 

В комментариях к публикации Глюкозы интернет-пользователи написали: "Прекрасная богиня", "Королева", "Великолепная красота", "Если слово "красота" придумали в наше время, то только смотря на тебя", "Огненная красавица", "Обалденная", "Сексуальная как всегда". 

Певица Глюкоза. Фото: соцсети

Ранее Глюкоза поделилась с подписчиками в социальной сети еще одной откровенной фотографией. Тогда певица продемонстрировала стройную талию, а ее прелести вывалились из декольте. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Соцсети • Требует проверки
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