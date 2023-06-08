"Большие шары": прелести Глюкозы вывалились из декольте – откровенное фото

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Наталья Чистякова-Ионова старается вести правильный образ жизни и следить за своей физической формой. Она регулярно занимается спортом, придерживается правильного питания, поэтому не стесняется демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах.
В честь своего 37-летия она решила порадовать поклонников, опубликовав на свой странице фотографии в пикантном коричневом платье. Наряд знаменитость надела без белья, поэтому некоторые детали ее тела просвечивались через одежду.
Глюкоза показала стройную талию, подтянутые ноги и глубокое декольте по бокам, их которого вывалились две пышные прелести знаменитости. Подобным снимком она поздравила себя с праздником.
В комментариях народ остался в восторге от того, как артистка вылядит в свои годы. Многие оставили ей множество приятных комплиментов, отметив, что Наталья выглядит очень соблазнительно в этом миниатюрном платье. При этом некоторые заподозрили, что фигура знаменитости изменилась не без посторонней помощи.
"Откуда появились такие большие шары, ведь раньше доска была", "Вы грудь увеличили?", – интересуется публика.
Все замечания по этому поводу певица оставила без ответа.
Ранее фотография Глюкозы, на которой она хвастается фигурой в откровенном наряде, произвела фурор.
Ситуация на фронте может еще больше обостриться