Фанаты опешили: Глюкоза выставила свои прелести в прозрачном наряде

Певица напомнила о своей роскошной фигуре

Наталья Чистякова-Ионова решила напомнить о своей жгучей привлекательности, устроив откровенную фотосессию в одном из петербургских отелей. Снимки 36-летняя исполнительница затем выложила в социальные сети на радость поклонникам.

В Петербург Наташа поехала по делам, однако на отель время точно нашлось. Глюкоза выбрала для фотосессии прозрачное сексуальное боди, накрасила губы ярко-красной помадой и сделала укладку с локонами.

К слову, сексуальные наряды с белоснежным нижним бельем с завышенной талией давно приглянулись певице, которая постоянно дразнит своих фанатов.

Недавно Наталья выставила горячее видео в секс-комбинезоне.