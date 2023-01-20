Глюкоза еле втиснула грудь в облегающий секс-наряд: фото

Глюкоза еле втиснула грудь в облегающий секс-наряд: фото
Глюкоза. Фото: EGonline
Певица продолжает покорять и возбуждать публику

36-летняя Наталья Чистякова-Ионова за двадцать с лишним лет ни на грамм не убавила в красоте – год от года певица становится все шикарнее. На этот раз звезда решила побаловать поклонников своей дивной фигурой в изумрудном платье, облегающем тело роскошной певицы. 

Наташа распустила волосы и наклонила бюст – этого и хватило, чтобы растопить сердца публики. Впрочем, перед этим звезда сделала яркий макияж и умело подобрала аксессуары.

"Огонь фигурка", "Впечатляюще", "Красотка, вне сомнений", – пишут ослепленные красотой своей богини фанаты.

Фото: соцсети

Кстати, недавно Чистякова-Ионова сделала не менее эротичный снимок.

Источник: Popcornews ✓ Надежный источник
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