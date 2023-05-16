Глюкоза с огромной дырой на груди показала идеальное тело: откровенные фото

Глюкоза с огромной дырой на груди показала идеальное тело: откровенные фото
Певица Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки впечатляют

Знаменитая российская певица Наталья Ионова, известная широкой публике по псевдониму Глюкоза, уделяет колоссальное внимание внешнему виду. Девушка постоянно самосовершенствуется, придерживается правильного питания и много занимается спортом.

Результаты такого подхода к жизни на лицо – точеная фигура красотки поражает своей стройностью. К счастью для многочисленных поклонников Глюкозы, девушка не стесняется демонстрировать свою красоту общественности. Новая фотосессия произвела настоящий фурор в интернет-пространстве.

Глюкоза облачилась в стильное коротенькое черное платье. На месте груди в модном наряде зияет огромная прореха. Благодаря оригинальной задумке дизайнера весь звездный бюст оказался на виду. Только тоненькая ленточка скрывает от публики самые пикантные части груди певицы.

Фото: соцсети

Разумеется, поклонники Натальи пришли в восторг. Идеальный внешний вид певицы заставил мужскую часть ее фанатов понервничать от перевозбуждения. Для женской аудитории Глюкоза является настоящим образцом для подражания.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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