Глюкоза с огромной дырой на груди показала идеальное тело: откровенные фото

Формы красотки впечатляют

Знаменитая российская певица Наталья Ионова, известная широкой публике по псевдониму Глюкоза, уделяет колоссальное внимание внешнему виду. Девушка постоянно самосовершенствуется, придерживается правильного питания и много занимается спортом.



Результаты такого подхода к жизни на лицо – точеная фигура красотки поражает своей стройностью. К счастью для многочисленных поклонников Глюкозы, девушка не стесняется демонстрировать свою красоту общественности. Новая фотосессия произвела настоящий фурор в интернет-пространстве.



Глюкоза облачилась в стильное коротенькое черное платье. На месте груди в модном наряде зияет огромная прореха. Благодаря оригинальной задумке дизайнера весь звездный бюст оказался на виду. Только тоненькая ленточка скрывает от публики самые пикантные части груди певицы.





Разумеется, поклонники Натальи пришли в восторг. Идеальный внешний вид певицы заставил мужскую часть ее фанатов понервничать от перевозбуждения. Для женской аудитории Глюкоза является настоящим образцом для подражания.



