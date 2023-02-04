Голая на морозе: Глюкоза в прозрачном купальнике поразила фанатов

Певица поразила тысячи сердец одним кадром

Наталья Чистякова-Ионова открыла для себя внутренний туризм: звезда отправилась на Алтай, посетив местную баню. Ну и без эротики на этот раз тоже не обошлось, так что фолловеры были довольны.

Звезда призналась, что от местного климата в полном восторге. А как дурманит местный воздух, словами не описать. Пропарили звезду "до мозга костей".

Глюкоза выставила в качестве подтверждения фото в полупрозрачном купальнике – красотка стоит и улыбается, смотря куда-то в сторону. Даже в бане певица напомнила публике о своей стройной фигуре, засветив зону декольте.