Голая на морозе: Глюкоза в прозрачном купальнике поразила фанатов

Голая на морозе: Глюкоза в прозрачном купальнике поразила фанатов
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица поразила тысячи сердец одним кадром

Наталья Чистякова-Ионова открыла для себя внутренний туризм: звезда отправилась на Алтай, посетив местную баню. Ну и без эротики на этот раз тоже не обошлось, так что фолловеры были довольны.

Звезда призналась, что от местного климата в полном восторге. А как дурманит местный воздух, словами не описать. Пропарили звезду "до мозга костей".

Глюкоза выставила в качестве подтверждения фото в полупрозрачном купальнике – красотка стоит и улыбается, смотря куда-то в сторону. Даже в бане певица напомнила публике о своей стройной фигуре, засветив зону декольте.

Фото: соцсети

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
новости партнеров

Почему резко замедлилось наступление в Угледаре

Штурм города серьезно осложнен

Лондон испытает ад уже в первый день войны с Россией - британский генерал

Экс-командующий разнес правительство Сунака и его предшественников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей