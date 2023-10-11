"Залужный бессилен": что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуацию

Российские войска уже наступают в наступление в направлении пригорода Донецка Авдеевки, нанося ощутимые удары по позициям противника, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политик добавил, что ВС России также наступают в районе Купянска в Харьковской области. Перед нарастившей мощь российской военной группировкой, уверен Соскин, генштаб ВСУ беспомощен.

Киев рискует лишиться военной поддержки Соединенных Штатов – последние события на Ближнем Востоке показывают, что транши, выделяемые Белым домом, будут "переориентированы" на помощь Израилю, и это говорит о том, что помощь ВСУ будет как минимум урезана.

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что россияне ведут наступление на позиции ВСУ в Авдеевке с двух направлений, уничтожая "опорники" противника и закрепляясь на отвоеванных территориях.

Ранее Соскин утверждал, что конфликт между Израилем и Палестиной "стер Украину с повестки" на Западе. Выступление Владимира Зеленского в парламенте Румынии было заблокировано – что можно расценивать как отсутствие у союзников желания помогать Киеву.

Кстати, сам президент Украины заявил о планах баллотироваться на второй срок, сообщив, что не может позволить себе "сбежать" во время военного конфликта с Россией.