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Казалось бы, к XXI веку человечество могло бы научиться решать спорные вопросы за столом переговоров, однако, к сожалению, мировое пространство раздирают бесконечные конфликты. Сейчас все внимание общественности приковано к происходящему на территории Израиля и сектора Газа. Эта ситуация оказала серьезное влияние на соседнюю нам Украину.
Западные аналитики внимательно следят за развитием событий и уверены, что США с Европой подготовили неожиданный удар по киевскому режиму. Как известно, нынешние руководители Незалежной абсолютно не заинтересованы в завершении конфликта, так как для них это приведет к потере власти.
Однако разгоревшийся в еврейском государстве кровавый конфликт оказал серьезное влияние на мировое пространство. Коллективный Запад вынужден перераспределять ресурсы на поддержку Израиля, при этом тащить еще и Украину ему не под силу.
Западные аналитики считают, что в самое ближайшее время киевский режим заставят сесть за стол переговоров и сделать все необходимое для достижения мира.
"В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо", – отметили эксперты.
К слову, ранее стало известно, что ждет переехавших в Израиль россиян. Их могут призвать в армию на общих условиях.
Еврейское государство оказалось в сложной ситуации
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