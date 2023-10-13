Власти Незалежной под угрозой

Казалось бы, к XXI веку человечество могло бы научиться решать спорные вопросы за столом переговоров, однако, к сожалению, мировое пространство раздирают бесконечные конфликты. Сейчас все внимание общественности приковано к происходящему на территории Израиля и сектора Газа. Эта ситуация оказала серьезное влияние на соседнюю нам Украину.



Западные аналитики внимательно следят за развитием событий и уверены, что США с Европой подготовили неожиданный удар по киевскому режиму. Как известно, нынешние руководители Незалежной абсолютно не заинтересованы в завершении конфликта, так как для них это приведет к потере власти.



Однако разгоревшийся в еврейском государстве кровавый конфликт оказал серьезное влияние на мировое пространство. Коллективный Запад вынужден перераспределять ресурсы на поддержку Израиля, при этом тащить еще и Украину ему не под силу.



Западные аналитики считают, что в самое ближайшее время киевский режим заставят сесть за стол переговоров и сделать все необходимое для достижения мира.

"В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо", – отметили эксперты.

К слову, ранее стало известно, что ждет переехавших в Израиль россиян. Их могут призвать в армию на общих условиях.

