В армию на общих основаниях: раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян

В армию на общих основаниях: раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян
Фото: www.unsplash.com
Еврейское государство оказалось в сложной ситуации

Конфликт, разразившийся на территории Израиля, привлек к себе внимание всего международного пространства. Люди с ужасом наблюдают за тем, какие бесчинства творятся в зоне боевых столкновений. Учитывая, что в еврейское государство после февральских событий прошлого года сбежали многие "пацифисты" из России, особенный интерес вызывает их судьба.

Как известно, ряд российских знаменитостей не только переехали в Израиль, но и обзавелись местными паспортами. При этом наличие гражданства не только дает массу преференций, но и налагает соответствующие обязанности. В частности, речь идет о призыве в армию.

Разъяснения по животрепещущему вопросу дал израильский посол в России Александр Бен Цви. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что получившие израильские паспорта россияне сейчас могут быть призваны в армию на общих основаниях.

"Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии", – подчеркнул сотрудник дипломатического ведомства.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие российские звезды оказались в опасности в Израиле.

Источник: Телеканал RTVI ✓ Надежный источник
По теме

Объявлено о подготовке Молдавии к вооруженному конфликту с Россией

Обстановка на международной арене становится только хуже

Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Иначе будет поздно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей