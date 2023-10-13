В армию на общих основаниях: раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян

Еврейское государство оказалось в сложной ситуации

Конфликт, разразившийся на территории Израиля, привлек к себе внимание всего международного пространства. Люди с ужасом наблюдают за тем, какие бесчинства творятся в зоне боевых столкновений. Учитывая, что в еврейское государство после февральских событий прошлого года сбежали многие "пацифисты" из России, особенный интерес вызывает их судьба.



Как известно, ряд российских знаменитостей не только переехали в Израиль, но и обзавелись местными паспортами. При этом наличие гражданства не только дает массу преференций, но и налагает соответствующие обязанности. В частности, речь идет о призыве в армию.



Разъяснения по животрепещущему вопросу дал израильский посол в России Александр Бен Цви. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что получившие израильские паспорта россияне сейчас могут быть призваны в армию на общих основаниях.

"Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии", – подчеркнул сотрудник дипломатического ведомства.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие российские звезды оказались в опасности в Израиле.

