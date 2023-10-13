Сбежавшему в Израиль Белому предрекли страшную участь

Артист остался без работы

Актер тетра и кино Анатолий Белый (настоящая фамилия – Вайсман) после бегства в Израиль зачем-то принялся отыгрываться на российских коллегах. В частности, он добился отмены гастролей "Ленкома" на Святой земле. Правда, самому артисту это никак не помогло – его карьера все еще катится в пропасть.

Для искушенного западного зрителя Анатолий Белый оказался абсолютно неактуальным персонажем. Его "уникальный спектакль" никого не интересует в Европе. Выступления некогда востребованной в России звезды уже успели отменить в Турции, Франции и Чехии.

Кстати, в Чехии новоиспеченный граждан Израиля должен был выступить 18 октября, однако еще за неделю организаторы осознали, что проект гиблый, и вернули деньги за билеты немногочисленным зрителям. Однако актеру пророчат еще более страшную участь.

"Придет время тоски по родине, если у него есть понятие родины. На чужбине-то не так просто",

– подчеркнул актер Андрей Соколов, коммутируя выходки своего коллеги. Если предсказание звезды "Маленькой Веры" сбудется, то Анатолий Белый вряд ли вернется обратно в России.

Ранее артист осудил специальную военную операцию, что, к слову, не помешало ему поддержать болевые действия Израиля после эскалации конфликта с Палестиной.