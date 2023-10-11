Сбежавший в Израиль Белый получил новый удар

Знаменитость потерпел неудачу

Заслуженный артист России Анатолий Белый после начала специальной военной операции сбежал в Израиль. Он публично осудил решение главы государства и, более того, решил отыграться на бывших коллегах.

Долгое время актер тетра и кино пытался отменить выступление "Ленкома" в Израиле и добился своего. Однако бумеранг, как часто бывает, развернулся и полетел обратно.

Теперь уже Анатолий Белый не может нигде нормально выступить. Совсем недавно он потерпел неудачу в Турции, потом во Франции. Новый удар он получил в Чехии – в очередной раз выступление звезды отменили.

Некогда востребованный и популярный в России артист оказался никому не нужным за границей. По данным телеграмм-канала SHOT, зрители просто не покупают билеты на на его концерты.

Анатолий Белый анонсировал свое выступление в Праге 18 октября как "уникальный спектакль". Но публику заинтересовать неудалось, и организаторы за неделю решили все отменить и вернуть небольшое количество проданных билетов.

Кстати, после эскалации палестино-израильского конфликта артист публично поддержал свою новую родину. Ранее он также заявлял о готовности отправить детей в армию Израиля, однако старшему сыну звезды всего 16 лет, поэтому вряд ли подобное возможно.