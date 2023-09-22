"Нельзя опускаться": Поплавская поставила на место предавшего россиян Белого

"Нельзя опускаться": Поплавская поставила на место предавшего россиян Белого
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актер устроил скандал в "Ленкоме"

Российская актриса Яна Поплавская активно выражает патриотическую позицию и часто комментирует общественно резонансные темы в своих соцсетях и интервью. Звезда ревностно относится к отечественной культуре и не терпит хамов и предателей, говоря об этом открыто. 

На днях она раскритиковала коллегу Анатолия Белого и рассказала о своем разочаровании. По мнению актрисы, он повел себя глупо в начале прошлого года, когда вместе с семьей уехал жить в Израиль.

Белый перечеркнул всю свою жизнь на родине и начал строить карьеру с нуля на чужбине. Поначалу дела у актера шли не очень, но уже через полгода жизни за границей он начал собирать аншлаги. 

Яна Поплавская припомнила, что этим летом Анатолий Белый приложил немало усилий, чтобы его российские коллеги, а именно труппа "Ленкома", не смогли выступить в Израиле. 

По словам Поплавской, для этого Белый опубликовал пост в соцсетях, который привлек внимание "нужных" людей. Он заявил, что допускать российских актеров на сцену театра Габима – "кощунство". В итоге руководство "Ленкома" решило отменить спектакль в Израиле, а российские актеры начали получать угрозы. Руководитель театра просто не стал рисковать жизнью коллег. Поплавская разочаровалась в Белом после всего произошедшего. 

"Что же ты, глупый мужик? Мужик не может быть глупым. Это так стыдно. Что же ты делаешь? Нельзя опускаться до такой степени", – отметила Поплавская.

Актриса добавила, что надеется на справедливость в этом вопросе. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что отправившая сына в СВО Поплавская расплакалась на интервью

Источник: "Эмпатия Манучи" • Требует проверки
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