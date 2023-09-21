"Психоз постоянный": отправившая сына на СВО Поплавская расплакалась на интервью

Актриса не смогла скрыть эмоции

В прошлом году сын Яны Поплавской отправился на фронт, получив повестку. Перед этим прошел военную подготовку. Сама актриса никому не рассказывала, что Клим не стал никого предупреждать о том, что собирается на СВО.

Поплавская не скрывает, что сильно переживает за сына, но отговаривать не собирается. Испытывает гордость за своего наследника. Недавно Яна рассказала, какие изменения с тех пор произошли с Климом.

С осени прошлого года сын артистки находится в зоне специальной операции. В сентябре отметил свои 38 лет, и периодически приезжает к матери в отпуск. Первый раз Яна не видел сына более месяца и волновалась – связи толком не было.

"Когда ты заступаешь на дежурство материнское, у тебя психоз постоянный. Это же тоже работа, как у всех", — признается актриса.



Телеведущая не скрывает, что сын выглядел прежним еще в первую поездку домой. Однако в скором времени все поменялось – Яна со слезами говорит, что наследник уже не напоминает прежнего себя. Не понимает, как люди могут жить и веселиться в "набитых ресторанах" и "сытых городах".

Впрочем, подчеркивает Яна, сын демонстрирует спокойствие и не подает никому вида – ни намека на внутреннее несогласие и сильное возмущение происходящим.