"Психоз постоянный": отправившая сына на СВО Поплавская расплакалась на интервью

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
В прошлом году сын Яны Поплавской отправился на фронт, получив повестку. Перед этим прошел военную подготовку. Сама актриса никому не рассказывала, что Клим не стал никого предупреждать о том, что собирается на СВО.
Поплавская не скрывает, что сильно переживает за сына, но отговаривать не собирается. Испытывает гордость за своего наследника. Недавно Яна рассказала, какие изменения с тех пор произошли с Климом.
С осени прошлого года сын артистки находится в зоне специальной операции. В сентябре отметил свои 38 лет, и периодически приезжает к матери в отпуск. Первый раз Яна не видел сына более месяца и волновалась – связи толком не было.
"Когда ты заступаешь на дежурство материнское, у тебя психоз постоянный. Это же тоже работа, как у всех", — признается актриса.
Телеведущая не скрывает, что сын выглядел прежним еще в первую поездку домой. Однако в скором времени все поменялось – Яна со слезами говорит, что наследник уже не напоминает прежнего себя. Не понимает, как люди могут жить и веселиться в "набитых ресторанах" и "сытых городах".
Впрочем, подчеркивает Яна, сын демонстрирует спокойствие и не подает никому вида – ни намека на внутреннее несогласие и сильное возмущение происходящим.
Баку ведет расследование