"Психоз постоянный": отправившая сына на СВО Поплавская расплакалась на интервью

"Психоз постоянный": отправившая сына на СВО Поплавская расплакалась на интервью
Яна Поплавская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актриса не смогла скрыть эмоции

В прошлом году сын Яны Поплавской отправился на фронт, получив повестку. Перед этим прошел военную подготовку. Сама актриса никому не рассказывала, что Клим не стал никого предупреждать о том, что собирается на СВО. 

Поплавская не скрывает, что сильно переживает за сына, но отговаривать не собирается. Испытывает гордость за своего наследника. Недавно Яна рассказала, какие изменения с тех пор произошли с Климом.

С осени прошлого года сын артистки находится в зоне специальной операции. В сентябре отметил свои 38 лет, и периодически приезжает к матери в отпуск. Первый раз Яна не видел сына более месяца и волновалась – связи толком не было.

"Когда ты заступаешь на дежурство материнское, у тебя психоз постоянный. Это же тоже работа, как у всех", — признается актриса.

Телеведущая не скрывает, что сын выглядел прежним еще в первую поездку домой. Однако в скором времени все поменялось – Яна со слезами говорит, что наследник уже не напоминает прежнего себя. Не понимает, как люди могут жить и веселиться в "набитых ресторанах" и "сытых городах".

Впрочем, подчеркивает Яна, сын демонстрирует спокойствие и не подает никому вида – ни намека на внутреннее несогласие и сильное возмущение происходящим.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе

Баку ведет расследование

Россия жестко отомстила Украине за слова Зеленского в ООН

Ответ не заставил себя долго ждать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей