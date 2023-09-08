Главная патриотка РФ размазала заискивающего перед Украиной Шепелева

Главная патриотка РФ размазала заискивающего перед Украиной Шепелева
Дмитрий Шепелев. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Возвращение телеведущего на экраны взбудоражило общественность

Еще недавно всем казалось, что популярный телеведущий закончил свод карьеру на телевидение. После того, как он произнес нелестные высказывания в адрес родины, многие поменяли свое отношение к бывшему супругу Жанны Фриске. 

Но на днях стало известно, что вскоре шоумен вновь появится на экранах. В своем микроблоге Дмитрий Шепелев разместил пост, в котором поделился новостью об участие в шоу на федеральном канале. Бывший муж покойной певицы станет ведущим нового шоу "В кругу друзей" на "Россия-1". 

Программа посвящена людям и животным, о том как найти с ними общий язык, как ухаживать и как правильно заботиться о них. Дмитрий Шепелев убежден, что программа в том числе и про любовь. Ведь с животными человек – настоящий.

Возвращение шоумена на телевидение ошарашило общественность. На новость отреагировали не только простые россияне, но и его коллеги по творческому цеху. Так, например, Яна Поплавская не смогла пройти мимо. "Красная шапочка", напомним, входит в круг главных патриотов в России. Так что, неудивительно, что она размазала ранее заискивающего перед Украиной Шепелева.

"Теперь дети и вдовы, родители убитых на фронте русских солдат будут смотреть по телевидению на это лживое лицо", – отреагировала со злостью актриса.

К слову, ранее Шепелева погнали с "России 1".

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
По теме

Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару

Регулятор маневрирует в условиях санкций

Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени

Власти неожиданно сняли запрет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей