Отец Фриске смачно плюнул в новую семью Шепелева

Отец Фриске смачно плюнул в новую семью Шепелева
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчина высказался о личной жизни бывшего зятя

В 2015 году знаменитая певица и любимица слушателей Жанна Фриске ушла из жизни. С тех пор вся страна с болью в сердце наблюдает за тем, что происходит в семье покойной знаменитости. Как известно, родители и младшая сестра покинувшей этот мир артистки находятся в ссоре с ее вдовцом Дмитрием Шепелевым.

Отец покойной исполнительницы, Владимир Борисович, испытывает к бывшему зятю, мягко говоря, не самые теплые чувства. По словам мужчины, именно из-за Шепелева он и его родные не могут общаться с внуком. Платону уже 10 лет, но дедушка, бабушка и тетя его давно не видели. После смерти мамы мальчик живет с отцом, который вовсю строит свою личную жизнь.

Как известно, последние несколько лет Дмитрий Шепелев состоит в отношениях с новой возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой. Она, как и телеведущий, имеет ребенка от прошлого союза. А в 2021 году у пары родился общий отпрыск. Теперь в семье подрастает еще и младший сын Тихон.

Впрочем, Владимира Борисовича любовные дела бывшего зятя совершенно не волнуют. По словам отца Фриске, он даже ни разу не видел нынешнюю избранницу Шепелева на фотографиях. Переживающий разлуку с внуком дедушка убеждает, что его волнует только Платон, ведь они с женой так долго о нем мечтали. А до отца мальчика, как говорит Владимир Борисович, ему нет дела.

"Это их дела. Пусть они там хоть женятся–переженятся. Мне по барабану", – плюнул в новую семью Шепелева отец Фриске.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему сыну Жанны Фриске запретили слушать ее песни. Если верить словам дедушки Платона, отец не дает ему наслаждаться творчеством покойной мамы.

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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